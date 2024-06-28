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Екатерина Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 85
01 | Татьяна Иванова: 48 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Антонов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Татьяна Антонова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Екатерина Антонова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Марья Петрова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Пётр Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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