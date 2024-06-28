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Степанида Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степанида Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
83
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 83
01 | Алексей Никитин: 58 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Иванова: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Алексеев: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Степанида Алексеева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Варвара Алексеева: 24 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Екатерина Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефанида
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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