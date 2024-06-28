Ирина Семёнова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ирина Семёнова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Родственная связь
- сноха, жена умершего брата [1]
- Номер семьи
- 82
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 82
01 | Артемий Степанов: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Яков Артемьев: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Васса Васильева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ефросинья Яковлева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Ирина Семёнова: 47 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
06 | Ефим Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
07 | Прасковья Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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