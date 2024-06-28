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Яков Артемьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Артемьев
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 82
01 | Артемий Степанов: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Яков Артемьев: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Васса Васильева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ефросинья Яковлева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Ирина Семёнова: 47 лет | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего брата [1]
06 | Ефим Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
07 | Прасковья Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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