Ефросинья Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ефросинья Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- дочь сына [2]
- Номер семьи
- 78
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301аоб
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 78
01 | Кирилл Петров: 68 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Григорий Кириллов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Севастьянова: 37 лет | жена крестьянская - жена [2]
04 | Василий Григорьев: 16 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Ефросинья Григорьева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Матрёна Григорьева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Степан Григорьев: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Никита Григорьев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Анастасия Григорьева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Ксения Григорьева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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