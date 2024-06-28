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Татьяна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Татьяна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
77
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301аоб
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 77
01 | Иван Родионов: 71 год | крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Васильева: 70 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 41 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Егор Иванов: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Гаврилова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Татьяна Иванова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Яков Иванов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Ефросинья Кириллова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Пелагея Егорова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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