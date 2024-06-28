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Игнатий Терентьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Игнатий Терентьев
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
76
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301аоб
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 76
01 | Матрёна Иванова: 81 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Игнатий Терентьев: 61 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Терентьев: 42 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Андреева: 50 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Ларион Игнатьев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марья Захарова: 41 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Степанида Григорьева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Герасим Григорьев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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