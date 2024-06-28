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Анастасия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301аоб
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 75
01 | Михаил Алексеев: 31 год | крестьянин - глава [1]
02 | Тимофей Алексеев: 29 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анастасия Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степанида Михайлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Анна Михайлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иван Михайлов: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Матрёна Андреева: 28 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Александра Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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