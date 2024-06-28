Тимофей Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Тимофей Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 75
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не были по упущению
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301аоб
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 75
01 | Михаил Алексеев: 31 год | крестьянин - глава [1]
02 | Тимофей Алексеев: 29 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анастасия Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степанида Михайлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Анна Михайлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иван Михайлов: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Матрёна Андреева: 28 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Александра Тимофеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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