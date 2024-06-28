Сергей Елисеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Сергей Елисеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- сын снохи [16]
- Номер семьи
- 74
- Номер в семье
- 17
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301а
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Карп Яковлев: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Никитина: 76 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Мартемьян Карпов: 55 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Карпов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Миронова: 51 год | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Николай Мартемьянов: 25 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Иван Мартемьянов: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Марья Мартемьянова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Степанида Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [6]
10 | Татьяна Андреева: 43 года | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Яков Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Екатерина Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Прасковья Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
14 | Варвара Иванова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
15 | Акулина Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
16 | Пелагея Илларионова: 41 год | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
17 | Сергей Елисеев: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [16]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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