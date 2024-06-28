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Степанида Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степанида Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена сына сына [6]
Номер семьи
74
Номер в семье
9
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301а
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 74
01 | Карп Яковлев: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Никитина: 76 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Мартемьян Карпов: 55 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Карпов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Миронова: 51 год | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Николай Мартемьянов: 25 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Иван Мартемьянов: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Марья Мартемьянова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Степанида Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [6]
10 | Татьяна Андреева: 43 года | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Яков Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Екатерина Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Прасковья Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
14 | Варвара Иванова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
15 | Акулина Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
16 | Пелагея Илларионова: 41 год | крестьянка/вдова - сноха, жена умершего сына [1]
17 | Сергей Елисеев: 19 лет | сын крестьянский - сын снохи [16]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефанида
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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