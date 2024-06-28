Степан Анфимов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степан Анфимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 71
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301а
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 71
01 | Анфим Васильев: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефим Васильев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Семёнова: 52 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Анфимов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Надежда Анфимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Татьяна Моисеева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Марфа Николаева: 41 год | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Татьяна Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Демид Ефимов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Ефросинья Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Максим Ефимов: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Харитина Ефимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефан
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.