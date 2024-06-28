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Анфим Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анфим Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
71
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301а
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 71
01 | Анфим Васильев: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефим Васильев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Семёнова: 52 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Анфимов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Надежда Анфимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Татьяна Моисеева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Марфа Николаева: 41 год | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Татьяна Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Демид Ефимов: 15 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Ефросинья Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Максим Ефимов: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Харитина Ефимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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