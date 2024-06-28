Родион Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодион Степанов

Родион Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Родион Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
66
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 66
01 | Степан Максимов: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Васса Антонова: 44 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Семён Степанов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Степанида Степанова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Родион Степанов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Ирадион, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close