Яким Романов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Яким Романов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- сын брата [2]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 62
01 | Евдоким Антонов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Роман Антонов: 49 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Антонова: 41 год | крестьянка/девка - сестра родная [1]
04 | Мавра Иванова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матрёна Иванова: 45 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Яким Романов: 23 года | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Степанида Романова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Дарья Романова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Гликерия Романова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Пелагея Макарова: 21 год | жена крестьянская - жена сына брата [6]
11 | Татьяна Якимова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [6]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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