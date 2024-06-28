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Роман Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Роман Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
62
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 62
01 | Евдоким Антонов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Роман Антонов: 49 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Антонова: 41 год | крестьянка/девка - сестра родная [1]
04 | Мавра Иванова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матрёна Иванова: 45 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Яким Романов: 23 года | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Степанида Романова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Дарья Романова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Гликерия Романова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Пелагея Макарова: 21 год | жена крестьянская - жена сына брата [6]
11 | Татьяна Якимова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [6]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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