Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Иванова

Ефимия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефимия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
57
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 57
01 | Домна Васильева: 56 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Емельяна Савельев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ефимия Иванова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Пётр Емельянов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close