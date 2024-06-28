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Иван Афанасьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Афанасьев
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
зять, муж дочери [5]
Номер семьи
54
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 301
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 54
01 | Василий Иванов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Емельянова: 53 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ирина Васильева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Афанасьев: 33 года | крестьянин - зять, муж дочери [5]
05 | Марья Васильева: 32 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
06 | Матрёна Иванова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [5]
07 | Екатерина Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [5]
08 | Пелагея Иванова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [5]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Морозовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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