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Маркел Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Маркел Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
52
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 52
01 | Василий Антонов: 44 года | крестьянин - глава [1]
01 | Никита Фёдоров: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Павел Фёдоров: 45 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Мавра Евдокимова: 53 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Варвара Никитина: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Никонор Марков: 21 год | крестьянин - зять, муж дочери [5]
06 | Домна Никитина: 24 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
07 | Евдокия Леонтьева: 33 года | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Маркел Павлов: 17 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Анастасия Павлова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Карп Павлов: 7 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Варвара Павлова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Марк
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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