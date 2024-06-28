Домна Никитина
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Домна Никитина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Родственная связь
- дочь, жена зятя [1]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 52
01 | Василий Антонов: 44 года | крестьянин - глава [1]
01 | Никита Фёдоров: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Павел Фёдоров: 45 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Мавра Евдокимова: 53 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Варвара Никитина: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Никонор Марков: 21 год | крестьянин - зять, муж дочери [5]
06 | Домна Никитина: 24 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
07 | Евдокия Леонтьева: 33 года | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Маркел Павлов: 17 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Анастасия Павлова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Карп Павлов: 7 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Варвара Павлова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Доминика
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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