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Сергей Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Тимофеева
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
50
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 50
01 | Евдоким Ефимов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Тимофей Ефимов: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Марфа Фёдорова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Ольга Евдокимова: 24 года | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Анисья Евдокимова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Анастасия Евдокимова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Пелагея Михайлова: 44 года | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Сергей Тимофеева: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Дмитрий Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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