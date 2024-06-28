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Александра Прокофьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Александра Прокофьева
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
49
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 49
01 | Пётр Кузьмин: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прокофий Кузьмин: 36 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Евдокия Кузьмина: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
04 | Никита Петров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Дарья Иванова: 36 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Семён Прокофьев: 14 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Сергей Прокофьев: 7 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
08 | Иван Прокофьев: 5 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
09 | Александра Прокофьева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Василий Прокофьев: 0 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Панины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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