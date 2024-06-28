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Ксения Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
48
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 48
01 | Ульяна Павлова: 52 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Егоров: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Никонор Егоров: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Анфимова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Вера Андреева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Ксения Андреева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Ненила Андреева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Анастасия Андреева: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Агриппина Филиппова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
10 | Пелагея Никонорова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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