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Елена Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Елена Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 44
01 | Феоктист Семёнов: 60 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Елена Иванова: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Коровины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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