Марья Пантелеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марья Пантелеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Родственная связь
- жена сына сына [4]
- Номер семьи
- 41
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 41
01 | Иван Максимов: 68 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Яков Иванов: 46 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Меланья Никитина: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Степан Яковлев: 22 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Яковлев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марья Пантелеева: 18 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.