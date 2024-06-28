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Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
41
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 300
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 41
01 | Иван Максимов: 68 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Яков Иванов: 46 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Меланья Никитина: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Степан Яковлев: 22 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Яковлев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Марья Пантелеева: 18 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Прохоновы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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