Марья Евдокимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марья Евдокимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Родственная связь
- жена брата [2]
- Номер семьи
- 35
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 35
01 | Тимофей Афанасьев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Афанасьев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Екатерина Павлова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Екатерина Тимофеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Ирина Тимофеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Акулина Тимофеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Агафья Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Пётр Феофанов: 24 года | крестьянин - зять, муж дочери [9]
09 | Анна Тимофеева: 20 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
10 | Василий Петров: 0 лет | сын крестьянский - сын дочери [9]
11 | Марья Евдокимова: 40 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
12 | Устинья Семёнова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
13 | Лаврентий Семёнов: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
14 | Никита Семёнов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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