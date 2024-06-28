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Василий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Петров
Пол
муж
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
сын дочери [9]
Номер семьи
35
Номер в семье
10
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 35
01 | Тимофей Афанасьев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Семён Афанасьев: 42 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Екатерина Павлова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Екатерина Тимофеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Ирина Тимофеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Акулина Тимофеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Агафья Тимофеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Пётр Феофанов: 24 года | крестьянин - зять, муж дочери [9]
09 | Анна Тимофеева: 20 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
10 | Василий Петров: 0 лет | сын крестьянский - сын дочери [9]
11 | Марья Евдокимова: 40 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
12 | Устинья Семёнова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
13 | Лаврентий Семёнов: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
14 | Никита Семёнов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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