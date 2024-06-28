Анисья Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анисья Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 34
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 34
01 | Евдоким Илларионов: 68 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 66 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Тимофей Евдокимов: 46 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Алексей Тимофеев: 23 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Яков Тимофеев: 16 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Александра Тимофеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Семён Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Анисья Тимофеева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Григорий Тимофеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Агафья Яковлева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
- Комментарий наборщика
- по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.