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Анисья Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анисья Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
34
Номер в семье
9
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 34
01 | Евдоким Илларионов: 68 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Егорова: 66 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Тимофей Евдокимов: 46 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Марфа Иванова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Алексей Тимофеев: 23 года | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Яков Тимофеев: 16 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Александра Тимофеева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Семён Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Анисья Тимофеева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Григорий Тимофеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Агафья Яковлева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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