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Ефим Фёдоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефим Фёдоров
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
зять, муж дочери [3]
Номер семьи
31
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 31
01 | Евдокия Егорова: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Ефим Фёдоров: 41 год | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Варвара Семёнова: 41 год | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Иван Ефимов: 16 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
05 | Борис Ефимов: 13 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
06 | Татьяна Ефимова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
07 | Степан Ефимов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [3]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Барановы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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