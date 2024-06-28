Семён Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Ефимов

Семён Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Семён Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
26
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 26
01 | Анна Афанасьева: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Ефим Данилов: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Алексеева: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ефим Ефимов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Прасковья Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Семён Ефимов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Симеон, по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close