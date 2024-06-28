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Анна Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
26
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 26
01 | Анна Афанасьева: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Ефим Данилов: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Алексеева: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Ефим Ефимов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Прасковья Ефимова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Семён Ефимов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
Комментарий наборщика
по данным 4 и 5 ревизий историческая фамилия семьи Дудкины
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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