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Марфа Денисова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Денисова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 23
01 | Денис Леонтьев: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Никифорова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Абрам Денисов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Яков Денисов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Марфа Денисова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Владимир Денисов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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