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Михаил Севастьянов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Севастьянов
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
20
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 20
01 | Анна Савельева: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Михаил Севастьянов: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Адриан Севастьянов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефросинья Феофанова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Михаил Михайлов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Прасковья Михайлова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Анисья Егорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Лазарь Адрианов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Яков Адрианов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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