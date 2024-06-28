Степан Савельев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степан Савельев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- сын сына сына [4]
- Номер семьи
- 19
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 299
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 19
01 | Павел Владимиров: 81 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Андрей Павлов: 52 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Акулина Егорова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Савелий Андреев: 31 год | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Михаил Андреев: 25 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Матрёна Егорова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Степан Савельев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
08 | Пётр Савельев: 1 год | сын крестьянский - сын сына сына [4]
09 | Марья Алексеева: 22 года | жена крестьянская - жена сына сына [5]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефан
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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