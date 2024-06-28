Ефросинья Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ефросинья Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- дочь племянника [2]
- Номер семьи
- 14
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 14
01 | Анастасия Давыдова: 56 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Пётр Петров: 34 года | крестьянин - племянник [1]
03 | Анисья Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена племянника [2]
04 | Пётр Петров: 14 лет | сын крестьянский - сын племянника [2]
05 | Прасковья Петрова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [2]
06 | Максим Петров: 6 лет | сын крестьянский - сын племянника [2]
07 | Ефросинья Петрова: 3 года | дочь крестьянская - дочь племянника [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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