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Прасковья Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь племянника [2]
Номер семьи
14
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 14
01 | Анастасия Давыдова: 56 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Пётр Петров: 34 года | крестьянин - племянник [1]
03 | Анисья Иванова: 34 года | жена крестьянская - жена племянника [2]
04 | Пётр Петров: 14 лет | сын крестьянский - сын племянника [2]
05 | Прасковья Петрова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь племянника [2]
06 | Максим Петров: 6 лет | сын крестьянский - сын племянника [2]
07 | Ефросинья Петрова: 3 года | дочь крестьянская - дочь племянника [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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