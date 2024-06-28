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Моисей Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Моисей Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
13
Номер в семье
12
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 13
01 | Емельян Кузьмин: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Степан Кузьмин: 45 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Татьяна Сергеева: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Спиридон Емельянов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Дарья Емельянова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марфа Емельянова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Меланья Емельянова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Ефросинья Никифорова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Федора Спиридонова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Васса Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Афанасий Степанов: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Моисей Степанов: 16 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
13 | Игнатий Степанов: 12 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
14 | Екатерина Ильина: 18 лет | жена крестьянская - жена сына брата [11]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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