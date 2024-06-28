Марфа Емельянова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Марфа Емельянова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 13
01 | Емельян Кузьмин: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Степан Кузьмин: 45 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Татьяна Сергеева: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Спиридон Емельянов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Дарья Емельянова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марфа Емельянова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Меланья Емельянова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Ефросинья Никифорова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Федора Спиридонова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Васса Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Афанасий Степанов: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Моисей Степанов: 16 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
13 | Игнатий Степанов: 12 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
14 | Екатерина Ильина: 18 лет | жена крестьянская - жена сына брата [11]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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