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Екатерина Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
12
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 12
01 | Анна Кузьмина: 81 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Филипп Фёдоров: 49 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Василий Фёдоров: 46 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Евдокия Лаврентьева: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Дмитрий Филиппо: 24 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Екатерина Филиппова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Соломония Афиногенова: 22 года | жена крестьянская - жена сына сына [5]
08 | Марья Александрова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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