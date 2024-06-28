Степан Миронов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степан Миронов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- приёмыш [1]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 11
01 | Пётр Якимов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Якимова: 45 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Наталья Савельева: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Миронов: 21 год | сын крестьянский - приёмыш [1]
05 | Александра Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена приёмыша [4]
06 | Варвара Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь приёмыша [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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