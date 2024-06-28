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Степан Миронов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Миронов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
приёмыш [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 11
01 | Пётр Якимов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Якимова: 45 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Наталья Савельева: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Миронов: 21 год | сын крестьянский - приёмыш [1]
05 | Александра Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена приёмыша [4]
06 | Варвара Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь приёмыша [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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