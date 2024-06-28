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Федосья Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Федосья Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сестра родная [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка/девка
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 11
01 | Пётр Якимов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Федосья Якимова: 45 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Наталья Савельева: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Миронов: 21 год | сын крестьянский - приёмыш [1]
05 | Александра Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена приёмыша [4]
06 | Варвара Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь приёмыша [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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