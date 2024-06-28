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Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
10
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 10
01 | Андрей Агафонов: 74 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Василий Андреев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Андреев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Иванова: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Марфа Васильева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Варвара Васильева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Андрей Васильев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Акулина Васильева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Кондратий Васильев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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