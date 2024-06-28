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Екатерина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
5
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 9
01 | Илья Максимов: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Федора Илларионова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Владимир Ильин: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефросинья Ильина: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Екатерина Иванова: 25 лет | жена крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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