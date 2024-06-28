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Илларион Филиппов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Илларион Филиппов
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 7
01 | Филипп Васильев: 72 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Илларион Филиппов: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анна Никифорова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Александра Филиппова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Марья Филиппова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Надежда Филиппова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Василий Филиппов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Федосья Филиппова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Любовь Филиппова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Ларион
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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