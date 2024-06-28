Тимофей Миронов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Тимофей Миронов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский (вдовец)
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не были по отлучке
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 6
01 | Агафья Карпова: 73 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Миронов: 53 года | сын крестьянский (вдовец) - сын [1]
03 | Тимофей Миронов: 33 года | сын крестьянский (вдовец) - сын [1]
04 | Емельян Миронов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пётр Иванов: 33 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Евдокия Васильева: 28 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
07 | Алексей Петров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына сына [5]
08 | Марья Петрова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
09 | Татьяна Петрова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
10 | Марья Тимофеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Ефросинья Романова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
12 | Пётр Емельянов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.