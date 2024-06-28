Агафья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Карпова

Агафья Карпова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Карпова
Пол
жен
Возраст (лет)
73
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 298
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 6
01 | Агафья Карпова: 73 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Миронов: 53 года | сын крестьянский (вдовец) - сын [1]
03 | Тимофей Миронов: 33 года | сын крестьянский (вдовец) - сын [1]
04 | Емельян Миронов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пётр Иванов: 33 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Евдокия Васильева: 28 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
07 | Алексей Петров: 8 лет | сын крестьянский - сын сына сына [5]
08 | Марья Петрова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
09 | Татьяна Петрова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
10 | Марья Тимофеева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Ефросинья Романова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
12 | Пётр Емельянов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Агапья
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close