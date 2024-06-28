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Емельян Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Емельян Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
5
Номер в семье
10
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 297об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 5
01 | Пётр Павлов: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Павлов: 44 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Никифор Павлов: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Наталья Лаврентьева: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Иван Петров: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Андрей Петров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Анастасия Петрова: 26 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Ксения Филиппова: 41 год | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Иван Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Емельян Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
11 | Демид Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
12 | Пётр Иванов: 10 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
13 | Ефросинья Иванова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
14 | Иона Иванов: 0 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
15 | Агафья Савельева: 38 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
16 | Анна Никифорова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
17 | Яков Никифоров: 8 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
18 | Ефросинья Никифорова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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