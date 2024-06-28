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Яков Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 297об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 4
01 | Прасковья Афиногенова: 71 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яков Семёнов: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Степан Семёнов: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Адрианова: 43 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Михаил Яковлев: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Пантелей Яковлев: 16 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Абрам Яковлев: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Зиновий Яковлев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Татьяна Яковлева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Матрёна Сидорова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Павел Степанов: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
12 | Пелагея Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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