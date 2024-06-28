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Сергей Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын сына [4]
Номер семьи
3
Номер в семье
11
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 297об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 3
01 | Иван Ильин: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Матвеева: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Иванов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Семён Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Иванов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Матрёна Мокиева: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Марья Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Никифор Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Дарья Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
10 | Евдокия Иванова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Сергей Семёнов: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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